Samanyolu Haber /Gündem / Anne-babalar dikkat! Sosyal medyadaki ölüm akımı, çocuklar arasında yayılıyor /24 Ağustos 2025 12:32

Anne-babalar dikkat! Sosyal medyadaki ölüm akımı, çocuklar arasında yayılıyor

Sosyal medyada zaman zaman belirli akımlar viral olmakta. Son olarak belirli platformlarda hızla yayılan bu oyun büyük tehlike içeriyor. Uzmanlar üstüne basa basa uyardı. Sosyal medyada ölüm akımı başladı! 'Boğaz sıkma oyunu' olarak bilenen tehlikeli akım milyonlarca çocuğun hayatını riske atıyor. Aman dikkat! Bu akım çocuklarınızda kalıcı sağlık sorunları bırakabilir.

SHABER3.COM

'Boğaz sıkma oyunu' olarak bilinen tehlikeli akım sosyal medyada hızla yayılıyor. Özellikle 10-18 yaş aralığında hızla yayılan bu akım ölüm riski taşıyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri uyardı.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM AKIMI!
Sosyal medyada çocuklar arasında tehlikeli bir akım başladı.

Bu tehlikeli akımın adı boğaz sıkma oyunu.

Küçük yaştaki çocukların kendi aralarında hızla yayılan bu akım, büyük ölüm riski taşıyor. Boğaz sıkma adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

UZMANLAR EBEVEYNLERİ UYARDI: KALICI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR
Uzmanlar ise ebeveynleri uyarıyor. Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boyunun her iki tarafında bu damarın bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak, beyne giden kanı azalttıklarını belirtiyor.

BOĞAZDA OLUŞAN BASIYLA DAMARLAR GENİŞLİYOR TANSİYON DÜŞÜYOR
Uzmanlar bu durumun büyük sağlık sorunlarına neden olduğunu altını çizerek ifade etti. Boğazda oluşan baskı ile kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon da düşüyor.

Uzmanlar bu durumun kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunması gerektiğini belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anne-babalar dikkat! Sosyal medyadaki ölüm akımı, çocuklar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:30