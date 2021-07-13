Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası Hakan'dan iyi haber /13 Temmuz 2021 11:31

Kanser hastası Hakan'dan iyi haber

Anne ve babası tutuklu lösemili Hakan Dağdeviren vücudu, kendisine yapılan ılık naklini kabul etti. Hakan'ın iyileşmesi bekleniyor.

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Annesi de babası da tutuklu olduğu için yakalandığı lösemi nedeniyle tedavisi tek başına yapılan, hastane odasındaki yalnız başına görüntüsü ile Türkiye’nin konuştuğu Hakan Dağdeviren’e yapılan ilik nakli başarılı oldu. Hakan’ın vücudu iliği kabul etti.

Hakan’la ilgili son durumu sosyal medya hesabından duyuran ünlü sanatçı Suavi, “Merhaba; Hakan kardeşimin bedeni ‘ilik nakline’ uyum sağlamış ve Dedesi ile Ankara’da bir eve çıkmışlar. Daha da iyi olmanı dilerim Hakan. Gözlerinden öperim seni. Tükenme." ifadelerini kullandı.
 

11 yaşındaki Hakan Dağdeviren’in annesi Sabriye Dağdeviren Hizmet Hareketi bağlantısı sebebiyle 6 yıl 10 ay, babası Gökhan Dağdeviren ise 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakan Dağdeviren’in ilik nakli operasyonu için annesinin yanında olması için geniş bir kamuoyu oluşmuş, on binlerce kişi anneye izin verilmesini istemişti. Ancak tüm çağrılara rağmen Hakan’ın bu önemli operasyon için ihtiyaç duyduğu annesine izin verilmemişti.
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