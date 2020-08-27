‘Anne, ben gökyüzünde yıldızları izlemeyi çok özledim!’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmir Şakran Cezaevi'nde bebek ve çocukların durumunu gündeme getirdi.





Kendisine gönderilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu, gelen mesajı iletti.







Mesajda şu ifadeler dikkati çekiyor: “Çocuklar birbirlerine inanılmaz zarar vermeye başladı. 'Anne ben gökyüzündeki yıldızları izlemeyi çok özledim' diye ağlıyorlar. Spor salonuna dahi çıkamıyor çocuklar.”





"KREŞ YOK, ÇOCUKLAR BUNALDI; ANNELER ÇARESİZ, PERİŞAN HALDEYİZ"





“Bununla alakalı o kadar çok dilekçe yazdık ki bir çocuğun 3 tekerlekli minik bir motoru. Hepsi yüklenince 2 günde tekerler patladı. Salıncak ve kaydırağımız kırıldı, yenisi için dilekçelerimiz cevapsız. Kreş yok. Çocuklar çok bunaldı anneler çaresiz, perişan haldeyiz… Şakran. B-14”





GERGERLİOĞLU: KAMUOYU BU FERYADI DUYSUN!





Gergerli, “Pandemi döneminde cezaevinde mahsur kalmış yüzlerce çocuk var, kamuoyu bu feryatları duysun! Aylardır bu haldeler, adeta çatladılar. Ne cezaevinden çıkabiliyorlar ne girebiliyorlar.” dedi.







