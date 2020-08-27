Samanyolu Haber /Gündem / ‘Anne, ben gökyüzünde yıldızları izlemeyi çok özledim!’ /27 Ağustos 2020 10:12

‘Anne, ben gökyüzünde yıldızları izlemeyi çok özledim!’

Türkiye cezaevlerinde yüzlerce çocuk anneleriyle birlikte demir parmaklıklar arkasında. Cezaevinin ağır şartları hem anneleri hem de çocukları mağdur ediyor. Cezaeverinde asgari şartların bile sağlanamaması ve pandemi dönemi mağduriyetleri iyece artırıyor.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmir Şakran Cezaevi'nde bebek ve çocukların durumunu gündeme getirdi. 

Kendisine gönderilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gergerlioğlu, gelen mesajı iletti.
 
Mesajda şu ifadeler dikkati çekiyor: “Çocuklar birbirlerine inanılmaz zarar vermeye başladı. 'Anne ben gökyüzündeki yıldızları izlemeyi çok özledim' diye ağlıyorlar. Spor salonuna dahi çıkamıyor çocuklar.”

"KREŞ YOK, ÇOCUKLAR BUNALDI; ANNELER ÇARESİZ, PERİŞAN HALDEYİZ"

“Bununla alakalı o kadar çok dilekçe yazdık ki bir çocuğun 3 tekerlekli minik bir motoru. Hepsi yüklenince 2 günde tekerler patladı. Salıncak ve kaydırağımız kırıldı, yenisi için dilekçelerimiz cevapsız. Kreş yok. Çocuklar çok bunaldı anneler çaresiz, perişan haldeyiz… Şakran. B-14”

GERGERLİOĞLU: KAMUOYU BU FERYADI DUYSUN!

Gergerli, “Pandemi döneminde cezaevinde mahsur kalmış yüzlerce çocuk var, kamuoyu bu feryatları duysun! Aylardır bu haldeler, adeta çatladılar. Ne cezaevinden çıkabiliyorlar ne girebiliyorlar.” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:33