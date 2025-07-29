Samanyolu Haber /Gündem / Anne Minguzzi'den avukata sert tepki: Bundan sonra SSÇ değil, ÖKK diyeceksiniz /29 Temmuz 2025 11:26

Anne Minguzzi'den avukata sert tepki: Bundan sonra SSÇ değil, ÖKK diyeceksiniz

Cinayet mağduru Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, faillerin indirimsiz 24 yıl ceza alması talebiyle başlattığı oturma eylemini, tehdit mesajları aldığını söyleyerek sonlandırdı. Ancak tepkisi dinmedi.

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“Özleri kötü katiller” çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü

Yasemin Minguzzi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci’nin “Suça sürüklenen çocuk mağdurdur” ifadesine çok sert yanıt verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Sayın Kardelen Ateşci hanımefendi, SSÇ lafını bundan böyle ağzınıza almayacaksınız. ÖKK diyeceksiniz. Açılımını bulamadıysanız ben size söyleyeyim: Özleri Kötü Katiller. Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur.”

Baro: Linç kültürü kabul edilemez

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada ise “Çocuk adalet sistemi; cezalandırma değil, onarma, koruma ve topluma kazandırma ilkelerine dayanır. Bu ilkelere yönelik her saldırı, yalnızca bireyleri değil, tüm çocukların geleceğini hedef almaktadır” denildi. Baro, Av. Ateşci’nin ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve sosyal medya lincine maruz kaldığını vurguladı.

Tartışma büyüyor

Kamuoyunda “SSÇ” ifadesine karşı oluşan öfke ile çocuk adalet sistemi arasındaki denge tartışması giderek derinleşiyor.
Bir yanda "katil çocuklara indirim uygulanmamalı" diyen öfkeli aileler ve destekçileri, diğer yanda ise hukuk devleti ilkelerine vurgu yapan çocuk hakları savunucuları var.


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