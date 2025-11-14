'Kumpir faciası'nda anne ve 2 çocuğu öldü: İlk otopsi raporu tamamlandı

İstanbul Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktıOrtaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktıRaporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü tespiti yapıldı.İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği belirtildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.Yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hemşehrileri, olayı yakından takip ediyor.???????Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirilerek morga konuldu.Böcek ailesinin akrabası Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.Gencer, "Tedavisi süren Servet, dayımın oğludur. Burada öğrenim gördükten sonra Almanya'ya gitti. Babası ve ağabeyi de oradaydı. 6-7 yıl önce evlenmişti. Ailece mutluydular. Almanya'da havalimanında çalışıyordu. Köyde de sevilen bir kişiydi. Bir değişiklik olmazsa anneleri Çiğdem'in cenazesi de buraya getirilecek. Sonuçta bir aileden genç ölümler oldu. Suçlular, cezasını çeksin. Köy halkı olarak çok üzgünüz" ifadelerini kullandıİstanbul’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken baba Servet Böcek ise entübe edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4 kişinin gözaltına alındığını açıklarken gözaltına alınan kişilerin suç kaydı kabarık çıktı.Anne ile iki çocuğunun ölümünden sonra yapılan soruşturmada ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı. Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi.Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı.Bu arada mühürlenen Golden isimli restoranda ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın da yemek yedikten sonra işletme çalışanlarıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.