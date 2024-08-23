Samanyolu Haber /Gündem / Anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında yeni gelişme /23 Ağustos 2024 15:33

Anneannesini öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında yeni gelişme

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini öldürmüş, çıkarıldığı mahkemece 'Adli Psikiyatri Hastanesinde' 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti. Bedirhan Şener'ın gözaltı süresinin 3 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

GÖZETİM SÜRESİ UZATILDI

Gözlem süresi bugün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

KARARIN GEREKÇESİ

Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenebilmesi için Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.
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