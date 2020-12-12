Anneler o soruya cevap veremiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı 5 yıldır devam ediyor. Hukuku hiçe sayan uygulamalar sebebiyle on binlerce kişi Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kaldı, aileler paramparça oldu.





Kocası zulümden kaçıp yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalan ve isminin güvenlik endişeleri sebebiyle mahfuz tutulmasını talep eden bir kadının kaleme aldığı şiir Türkiye'nin nasıl bir açık cezaevine dönüştüğünü gözler önüne serdi.





ANNELER O SORUYA CEVAP VEREMİYOR





"Ümit Nağmeleri" ayrılık acısının her satırına sindiği şiir için özel bir klip hazırladı. Vuslat hasretinin öne çıktığı şiirde “Kızım soruyor: Anne babam nerde?” sorusu yürekleri burktu.

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"İşte bu içimde kor alevden bir perde/Senden çok ben düştüm bu derde/Şimdi söyle: Sen mi gurbettesin, ben mi?”