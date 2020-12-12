Samanyolu Haber /Kültür / Anneler o soruya cevap veremiyor /12 Aralık 2020 22:01

Anneler o soruya cevap veremiyor

Hizmet Hareketi gönüllülerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm aileleri de parçaladı. Ümit Nağmeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin mağduru bir kadının ayrı düştüğü kocasının ardından kaleme aldığı şiir için klip hazırladı.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı 5 yıldır devam ediyor. Hukuku hiçe sayan uygulamalar sebebiyle on binlerce kişi Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kaldı, aileler paramparça oldu. 

Kocası zulümden kaçıp yurt dışına gitmek mecburiyetinde kalan ve isminin güvenlik endişeleri sebebiyle mahfuz tutulmasını talep eden bir kadının kaleme aldığı şiir Türkiye'nin nasıl bir açık cezaevine dönüştüğünü gözler önüne serdi. 

ANNELER O SORUYA CEVAP VEREMİYOR

"Ümit Nağmeleri" ayrılık acısının her satırına sindiği şiir için özel bir klip hazırladı. Vuslat hasretinin öne çıktığı şiirde “Kızım  soruyor: Anne babam nerde?” sorusu yürekleri burktu. 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BcRM8FTzTF4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
"İşte bu içimde kor alevden bir perde/Senden çok ben düştüm bu derde/Şimdi söyle: Sen mi gurbettesin, ben mi?” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anneler o soruya cevap veremiyor Sonraki Haber >>

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:45