Annesi 'icat çıkarma' diye kızdı, icatıyla NASA'dan ödül aldı: Mülteci mucit TUTUNANLAR'da

Tutunanlar, hayata yeniden tutunmayı başaran insanların hikayelerini Youtube ekranlarına taşımaya devam ediyor. Beğenilen programın son konuğu ise yaptığı icatlarla birçok ödül alan Yardımcı Doçent Doktor Yunus Karacabey.





İCAT ÇIKARTTI

Annesinin küçükken 'icat çıkarma' diyerek kızdığı Karacabey Sivas'ta 10 çocuklu bir ailenin 8'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara'da üvinersite eğitimi, Özbekistan'da öğretmenlikle devam eden hayatı Amerika'ya ve sonra yeniden Türkiye'ye uzandı.





İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDI

15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuz süreçte Almanya'ya iltica eden isimlerden biri oldu. Hayatının hiç bir döneminde araştırmaktan ve 'icat çıkarmak'tan geri kalmayan Karacabey, NASA başta olmak üzere birçok kurumun açtığı yarışmalarda çok sayıda derece aldı.





ADALET KUŞU-ÜVEYİK GÜN SAYIYOR

Bugünlerde 'üveyik' adını verdiği prototip uçağıyla havacılık sektöründe önemli ortaklıklara da imza atan Karacabey 'üveyik'i 'adalet kuşu' olarak havalandıracağının da müjdesini verdi.





Yaptığı icatlarla iş insanı sıfadı da kazanan Karacabey'in iki önemli hayali var. Onlardan biri GÜLMAH isminde bir eğitim, kültür ve çevre vakfı kurmak. Şirketlerinden gelecek paraları bu vakfa verecek.





Almanya'da dil eğitimine devam eden Karacabey'in bir başka hayali ise yeniden öğretmen olabilmek. Tutunanlar'ın dikkat çeken konuğu hayalini 'Öğretmen geldim, öğretmen gitmek istiyorum. Gönül insanı olarak gitmek istiyorum' sözleriyle anlattı.









İşte Tutananlar'da bir solukta izleyeceğiniz röportaj:



