Samanyolu Haber /Gündem / Annesi 'icat çıkarma' diye kızdı, icatıyla NASA'dan ödül aldı: Mülteci mucit TUTUNANLAR'da /10 Ağustos 2025 11:17

Annesi 'icat çıkarma' diye kızdı, icatıyla NASA'dan ödül aldı: Mülteci mucit TUTUNANLAR'da

Ekranların beğeniyle takip edilen programı Tutunanlar, NASA'da dahi projeler yapmış ve ödül almış bir mülteci mucitin hayat hikayesini izleyicileriyle paylaştı.

Tutunanlar, hayata yeniden tutunmayı başaran insanların hikayelerini Youtube ekranlarına taşımaya devam ediyor. Beğenilen programın son konuğu ise yaptığı icatlarla birçok ödül alan Yardımcı Doçent Doktor Yunus Karacabey. 

İCAT ÇIKARTTI
Annesinin küçükken 'icat çıkarma' diyerek kızdığı Karacabey Sivas'ta 10 çocuklu bir ailenin 8'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara'da üvinersite eğitimi, Özbekistan'da öğretmenlikle devam eden hayatı Amerika'ya ve sonra yeniden Türkiye'ye uzandı. 

İLTİCA ETMEK ZORUNDA KALDI
15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuz süreçte Almanya'ya iltica eden isimlerden biri oldu. Hayatının hiç bir döneminde araştırmaktan ve 'icat çıkarmak'tan geri kalmayan Karacabey, NASA başta olmak üzere birçok kurumun açtığı yarışmalarda çok sayıda derece aldı. 

ADALET KUŞU-ÜVEYİK GÜN SAYIYOR
Bugünlerde 'üveyik' adını verdiği prototip uçağıyla havacılık sektöründe önemli ortaklıklara da imza atan Karacabey 'üveyik'i 'adalet kuşu' olarak havalandıracağının da müjdesini verdi. 

Yaptığı icatlarla iş insanı sıfadı da kazanan Karacabey'in iki önemli hayali var. Onlardan biri GÜLMAH isminde bir eğitim, kültür ve çevre vakfı kurmak. Şirketlerinden gelecek paraları bu vakfa verecek. 

Almanya'da dil eğitimine devam eden Karacabey'in bir başka hayali ise yeniden öğretmen olabilmek. Tutunanlar'ın dikkat çeken konuğu hayalini 'Öğretmen geldim, öğretmen gitmek istiyorum. Gönül insanı olarak gitmek istiyorum' sözleriyle anlattı. 


İşte Tutananlar'da bir solukta izleyeceğiniz röportaj:

