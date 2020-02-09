Annesi pasaport alamadı, Ahmet'in Almanya'daki tedavisi yarım kaldı

Ahmet’in annesi Zekiye Betül Ataç’a pasaport verilmediği için tedavisinin 27 Şubat’ta başlayacak ikinci bölümünden önce Türkiye’ye gitmek zorunda kaldıklarını belirten babaanne Gülsüm Ataç, “Bu yolculuk onun için çok zor olacak” dedi.

Almanya’nın Köln kentindeki Immun Onkologisches Zentrum’daki kanser tedavisi için 20 Ocak’ta Antalya aktarmalı olarak Almanya’ya gelen ve bir iş insanının evinde torunuyla birlikte kalan Gülsüm Ataç, “Ben de, yanında kaldığımız aile de elinden geleni yaptı. Fakat ne yaparsak yapalım anne baba sevgisini veremiyoruz, onların yerini tutmuyor. Ahmet geceleri uyuyamıyor, çok ağrısı oluyor. Sürekli, ‘Annemi istiyorum, babamı istiyorum’ diyor. Duysunlar artık sesimizi, bu çocuk kanser hastası ve annesinin babasının yanında olmasını istiyor” ifadelerini kullanıyor.













“Annem gelsin, Türkiye’ye iyileşmeden dönmeyelim”

Türkiye’den gelirken annesinin, “Sen git, ben 15 güne kadar geleceğim” dediğini, gelmeyince Ahmet’in çok üzüldüğünü belirten babaanne Ataç, Ahmet’in, “Annem yanıma gelsin, Türkiye’ye iyileşmeden dönmeyelim babaanne!” dediğini söylüyor ve soruyor: “Neden kimse sesimizi duymuyor, bu çocuğun sesini duymuyor. Bunu bize yapanların çocukları yok mu, torunları yok mu?”





“Ahmet’in en çok annesine ihtiyacı var” Ahmet Burhan ve ailesinin yaşadıklarını sosyal medya üzerinden gördükten sonra iletişime geçerek davet mektubu gönderen ve evinin kapılarını açan iş adamı Mete Atakul ise, “Ahmet’in hastalığı ağır, Türkiye’den kemoterapi almış haliyle geldi. Vücut direnci çok zayıftı, ağrıları fazlaydı. Birkaç gün sonra kendine geldi ama hastalık malum… Moral olarak da annesine ihtiyacı olduğu aşikâr” diyerek şunları söylüyor:

“Her çocuğun, özellikle bu yaştaki bir çocuğun annesiz tedavi sürecinde olması kolay değil. Annesinin gelmesi yönünde de girişimler oldu ama sonuç alınabilmiş değil. Suçlu mu, değil ki dışarıda. Sadece adli kontrol şartı var, bu yüzden pasaport verilmiyor. Çocuk böyle bir hastalıkla mücadele ederken annesine pasaport verilmemesi ve yanında olamaması tam bir garabet.”

“Bu çocuktan terörist ve o anneden terörist olmaz” Bütün ailenin seferber olduğunu ve Ahmet’e annesinin eksikliğini hissettirmemeye çalıştıklarını belirten Atakul, “Her ne olursa olsun anne, anne… Annesiz kalmasın mantığı ile tedavinin ikinci aşaması başlayıncaya kadar annesinin yanına göndereceğiz. Şubat’ın 27’sinde tedavinin ikinci aşaması başlayacak. Dileğimiz sağlığına kavuşması. Koşup oynayabilecek, okuluna gidebilecek hale gelmesi. Bütün çabamız bunun için. Bu da insani bir değerdir. Şucu bucu diye değerlendirilmemeli. İnsan ve vicdan ekseninde herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsani bir hal, başka hiçbir şey değil. Bu çocuktan terörist olmaz, o anneden terörist olmaz. Bunu görmeyen göz bile görür.” şeklinde konuştu.

Bu hafta Ahmet’in tedavisinin ilk aşamasının sonuçlarının belli olacağı belirten Mete Atakul, “Umuyoruz ki güzel çıksın, tedavi cevap versin. Buradan da sağlığına kavuşarak dönsün. Beklentimiz ve duamız bu yönde.” diyor.





Ahmet’in babasının hapishanede, annesinin ve küçük kardeşinin Adana’da olduklarını, kendilerininse Almanya’da olduklarını söyleyen Gülsüm Ataç, “Küçük ve kendi halinde bir aileydik ama üçe dörde bölündük. Neden?” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor:





“Tedaviye 15 gün ara verilince kalamadık Almanya’da. En büyük zorluk yemesi ve içmesi. Yemiyor, içmiyor. Tek başıma kaldıramıyorum. Bende de bel fıtığı var. Burada misafir olduğumuz ailedeki herkes yardım ediyor. Sağ olsunlar bize kapılarını açtılar, götürüp getiriyorlar. Ben yapamazdım zaten tek başıma. Ama Ahmet annesini istiyor.”



