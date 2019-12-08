Annesi veya babası cezaevinde olan gençlerden “umut zinciri”

Kronos''''tan Gazeteci Mehmet Arda Duru''''nun haberine göre annesi, babası veya başka bir yakınları cezaevinde tutuklu bulunan gençler Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşım zinciri başlattı. Babası cezaevinde bulunan Taha Eren Çapkur’un “Umut Zinciri” adıyla başlattığı zincirde farklı yaşlardan genç isimler yer alıyor. Birbirini tanımayan pek çok mağdur yakını bu zincire katılarak yaşadıklarını, tutuklu olanların ruh hallerini ve umutlarını paylaştı.

Paylaşılan bazı tweet mesajları şöyle:

“Babam çok çok iyi. Kendisi girdiğinden beri gayet mutlu. Bir kere bizi üzmedi. Bir kere şikayet etmedi. Her hafta “haftaya çıkıyorum” diyor. Çıkmıyor ama olsun. Her hafta bir kitap bitiriyor. Şu sıra bir İngilizce meselemiz var. Bizde durum bu. Sizde nedir durum?”

Taha Eren Çapkur (@limataha23), babası Tahir Çapkur. Öğretmen. 20 yıl boyunca Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarih öğretmenliği yaptı. Okuma imkanı olmayan pek çok genci okulla tanıştıran idealist bir öğretmen. 40 aydır cezaevinde.

“BABAM HER HAFTA ‘HAFTAYA ÇIKIYORUM’ DİYOR”

“BABAM HÜCREDE AMA DİRENÇLİ”













Nalan Dilara Uğur (@nalandilora), babası Hüsamettin Uğur. Yargıtay üyesi. 10.5 yıl ceza aldı. 18 Temmuz 2016’dan beri tutuklu. Hücrede tutuluyor.





“Bu harika serinin ilk sorulanı olmaktan gurur duydum. Babam hala daha hücrede ama gayet dirençli. Ayda üç kitap vermelerine itirazı üzerine ayda beş kitap hakkı kazanmışlar. Okuyor, yazıyor, okuyor, yazıyor.. Başka pek seçeceği yok zaten.”





“BABAM ‘ÇIKAMAZSAM BİR ROMAN DAHA YAZARIM’ DİYOR”









Ebrar Beyza Özcan (@ebrarzcn), babası Zafer Özcan. Gazeteci, 7 Mart 2019’dan beri tutuklu.





“Cezaevinde girdiğinden beri haftada 4-5 kitap bitirdi. Sayısız hikaye-deneme yazdı. Bi de mahkeme öncesi “masumiyet gün gibi ortada ama yapacak bir şey yok, burda bir roman yazdım çıkamazsam bir tane daha yazarım” demişti. Bizde durumlar böyle.”





“BABAM HALA HÜCREDE, ‘SİZ İYİ OLUN YETER’ DİYOR”





Aslı Şen (@normalbirhesap)





“Bu seri büyür. Babam halen hücrede, hep neşeli. Görüşlerden sonra söylediği tek şey “siz iyi olun bana yeter”. Oysa kendisi iyi olduğu için iyiyiz biz de. “Çıkınca neler neler yapıcaz senle” diyor gönlümün hukukçusu. Bu adamın azmiyle yarışamazsınız.”





“ÇOCUK RUHUMU ORADA BIRAKTIM”





Hasan Çeç (@hasancec), babası Kadir Çeç. İhraç öğretmen. 15 aydır tutuklu.





“Çok okudu, çok yürüdü. 13 kilo verdi. Katılabildiğim ilk görüştü, bundan sonra ailemiz sana emanet oğlum onlara iyi bak demişti. Çocuk ruhumu orada bıraktım. Artık bir ailem olduğunu daha iyi hissedebiliyorum.”





“BABAM 40 AYDIR CEZAEVİNDE, SIRA AİHM’DE”





Afra Ertem (@affraerr), babası Erhan Ertem. İhraç milli eğitim müdürü. 30 Temmuz 2016’dan beri tutuklu.





“Babam 40 aydır cezaevinde. Cezası her türlü yargı birimi tarafından onandı. Şimdi sıra AİHM’de. Hala daha ben iyiyim, siz iyi oldukça da iyi olucam diyor. Aşırı dirençli ve dimdik herkes gibi Ekstra bi şey olmazsa 17 ay sonra kavuşucaz. Sende durum ne?”





“BABAM CEZAEVİNDE KENDİ EL YAZISIYLA KURAN-I KERİM YAZDI”





Nur Özer (@nurrozerrr), babası Talat Özer. İhraç polis memuru. 29 Temmuz 2016’dan beri tutuklu.





“Yaklaşık 1217 gündür cezaevinde. Devrelerinden en fazla cezayı kendisi aldı ve bunu bile espiri yaparak karşıladı kendi el yazısıyla kuran-ı kerim yazdı, arapça öğreniyor, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyo ve umudunu asla kaybetmedi. Sizde durum ne?”





“HAFTADA 1-2 KİTAP BİTİRİYOR, YATTIĞI HAFTA SAYISINCA HATİM…”





Kuaybe Sönmez (@ggkkss01)





“Cezaevine girdiğinden beri haftada 1-2 kitap bitiriyormuş.Yattığı hafta sayısınca hatim yapmış.E işte bi şiir kitabı çıkarırız..Metanetini sorarsanız çıkası var da yok gibi:))”





‘ABİM KPSS 73’NCÜSÜYDÜ, HAPİSTE PROFESÖR OLUR”





Adem Selahattin Eroğlu (@yfbcomeback), abisi Gürsel Eroğlu. Çaykur’da ambar memuru. 3 Kasım 2017’den beri tutuklu. Evli ve 5 yaşında bir çocuk babası olan Eroğlu, cezaevinde girmiş olduğu KPSS’de 73. olarak önemli bir başarıya imza attı.





“Abim gururlu. Her görüştüğümüzde nasılsın sorusuna gururlu cevabını verir. İngilizceyi bitirip, Arapçaya başladı. Kpss 73.’lüğü falan derken çıkana kadar prof olacak diye düşünüyoruz. Koğuşta en genç o ama onun da aklı hep askeri öğrencilerde. Sizde durum nedir?”





“SORAN HERKESE SELAMI VAR”





Burak Karadağ (@mbks35)





“Soran herkese çok selamı var. Öyle bir yere batırdın ki beni Hasan, ne anlatacağımı hangisini anlatacağımı bilemedim Ben sıramı devrediyorum. Eskilere selam verelim, sende ne var ne yok?”





“BABAM DA ANNEM DE ÇOK SAĞLAM. DEMİRİ BÜKEMİYORLAR İŞTE”





İskender Başer (@skenderBaser), babası Mustafa Başer. Hakim. 1 Mayıs 2015’ten beri tutuklu. Annesi Rabia Başer, hakim. 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı.





“Babam ilk günkü çok sağlam. Annem daha da sağlam. Demiri bükemiyorlar işte.”





“PEDER BEY SAÇLARI SAKALLARI BEYAZLATTI”





Hasan Toker (@denlis7001)





“Bizim peder bey saçları sakalları beyazlattı.Bilen bilir bir yandan çok merhametli, bir yandan çok serttir. Adamına göre yani Yazdığı dilekçelerde hala daha kanuna bakma gereği duymuyor.İnsanların onun arkasından en iyi terörcü demesinin boş olmadığını görüyorum. Bir duruşmada hakim iftiracıya soruyor “Ahmet Toker bu kadrodan Yargıtay üyesi oldu değil mi?” diye. Aklınca zor duruma düşürecek oğlunu emniyetten kaçıran eleman. O herkese iftira atan eleman cevaben “Ahmet Toker çok çalışkan ve başarılı bir hakimdi. Onun Yargıtay üyesi seçilmesi listelerle alakalı değildi zaten seçilecekti. ”İşte böyle dedi babam. “Oğlum, o kadar iyi yapın ki işinizi, düşmanlarınız bile arkanızdan tek kötü söz söyleyemesin ”Her şeyin düzeleceğinden zerre şüphesi yok. Geceleri rahat uyuyor sizden naber?”





“ANNEME BABAMA ARTIK KİTAP YETİŞTİREMİYORUM”













İbrahim Said Öner (@ibrahimsaidoner), annesi Meyem Öner. Kuran kursu öğreticisi. 3 yıldır tutuklu. 1 çocuk sahibi. “Tek başına kalamaz” bildirili doktor raporuna rağmen cezaevinde tek başına tutuluyor. Babası Osman Öner, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. 3 yıldır tutuklu. 15 sene ceza aldı.





“Annem de babam da iyi. Artık kitap yetiştiremiyorum. Başlarına bir şey gelmemiş gibi, dimdik duruyorlar. Her gittiğimizde onlar bize moral veriyorlar.”