Annesinden ayrı Almanya’ya gönderilen Ahmet Burhan artık hiç yemek yemiyor!

Tedavi olmak için Almanya’ya giden ama annesinden ayrılmak zorunda kalan kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç (8), son durumu herkesi çok üzdü. Artık hiç yemek yemeyen ve kendini tutmakta zorlanan Ahmet’i, Almanya’da evinde misafir eden Mete Atakul’un, dün doktor kontrolünden bir fotoğraf paylaştı.





BÜYÜK ZULÜM

Atakul, “Ahmet’in kasları çok zayıf, ağrıları çok fazla. Bakım ve takibi için annesine ihtiyacı var. Bu yaştaki çocuğu annesinden ayırmak büyük zulümdür” dedi.





Ahmet Burhan’ın sağlık durumunu yakından takip eden araştırmacı Natali Avazyan ise, küçük çocuğun artık hiç yemek yemediğini ifade etti.





YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VAR

Bir yıldır kemik kanseriyle mücadele eden Ahmet Burhan Ataç, 20 Ocak 2020 tedavi için babaannesiyle birlikte Köln’e gitmişti. Babası tutuklu olan Ahmet’in annesi Zekiye Ataç’ın yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için oğlundan ayrılmak zorunda kaldı. Immun Onkologisches Zentrum’da tedavi gören Ahmet Burhan iki haftadır her gün umutla annesinin yanına gelmesini bekliyor.















