Samanyolu Haber /Gündem / Annesinden ayrı Almanya’ya gönderilen Ahmet Burhan artık hiç yemek yemiyor! /04 Şubat 2020 13:49

Annesinden ayrı Almanya’ya gönderilen Ahmet Burhan artık hiç yemek yemiyor!

İki haftadır Almanya’da kanser tedavisi gören Ahmet Burhan’ın durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor. 8 yaşındaki Ahmet yemek yemeyi bıraktı.

Ahmet Burhan'ı mutlu eden ziyaret

Tedavi olmak için Almanya’ya giden ama annesinden ayrılmak zorunda kalan kemik kanseri Ahmet Burhan Ataç (8), son durumu herkesi çok üzdü. Artık hiç yemek yemeyen ve kendini tutmakta zorlanan Ahmet’i, Almanya’da evinde misafir eden Mete Atakul’un, dün doktor kontrolünden bir fotoğraf paylaştı.

BÜYÜK ZULÜM
Atakul, “Ahmet’in kasları çok zayıf, ağrıları çok fazla. Bakım ve takibi için annesine ihtiyacı var. Bu yaştaki çocuğu annesinden ayırmak büyük zulümdür” dedi.

Ahmet Burhan’ın sağlık durumunu yakından takip eden araştırmacı Natali Avazyan ise, küçük çocuğun artık hiç yemek yemediğini ifade etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VAR
Bir yıldır kemik kanseriyle mücadele eden Ahmet Burhan Ataç, 20 Ocak 2020 tedavi için babaannesiyle birlikte Köln’e gitmişti. Babası tutuklu olan Ahmet’in annesi Zekiye Ataç’ın yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için oğlundan ayrılmak zorunda kaldı. Immun Onkologisches Zentrum’da tedavi gören Ahmet Burhan iki haftadır her gün umutla annesinin yanına gelmesini bekliyor.




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