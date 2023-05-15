Samanyolu Haber /Gündem / Annesiyle ‘adalet nöbeti’ tutan Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçildi /15 Mayıs 2023 10:25

Annesiyle ‘adalet nöbeti’ tutan Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçildi

Annesiyle ‘adalet nöbeti’ tutan Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçildi

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 2018 seçim sürecinde AKP Urfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından babası ve kardeşi katledilen Ferit Şenyaşar Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçildi. Ferit Şenyaşar, annesi Emine Şenyaşar ile birlikte Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutarken polis tarafından darp edilmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa’nın 28. dönemde milletvekilleri şu şekilde:


AKP: Bekir Bozdağ, Abdülkadir Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Hikmet Başak, Mehmet Faruk Pınarbaşı

CHP: Mahmut Tanal

MHP: İbrahim Özyavuz

Yeşil Sol Parti: Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Dilan Kunt Ayan, Ferit Şenyaşar
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