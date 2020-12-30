Samanyolu Haber /Gündem / Anonymous'tan Erdoğan'a yeni tweet: "350 milyar dolar" /30 Aralık 2020 10:03

Anonymous'tan Erdoğan'a yeni tweet: "350 milyar dolar"

Ünlü hacker grubu Anonymous sosyal medya hesabında yine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir dizi tweet attı.

SHABER3.COM

Ünlü hacker grubu Anonymous, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıf yaparak, "Reis, bize HSBC, Vakıfbank, Deutschebank ve Credit Suisse'yi anlat. Berat, Bilal ve Yiğit'le iç ettiğiniz yüz milyarlarca Dolar'ı anlat. Anlat ki senin gibi bir ustadan feyz alalım!" ifadelerini kullanmıştı. 

YENİ TWEETLER

Hacker grubu Anonymous dün akşamdan bu yana tekrar tweetler atarak yine Erdoğan'ı hedef aldı.

350 MİLYAR DOLARI NE YAPALIM?

Hacker grubunun tweeti şöyle:  

"Reis, elimizdeki 350 milyar dolardan fazla kara parayı aklamak için hangi bankaları kullanmamızı önerirsin?
Seçenekler:
1. Ziraatbank
2. Deutschebank
3. Vakifbank
4. Credit Suisse
5. HSBC
6. Albania's BKT Bank
7. Sudan's Central Bank
8. DBS Bank
9. Hepsi"

Türkçe tweetlere devam eden Anonymous manidar bir mesaj yazdı: "30 Aralık akşamı biz ve eski bir adminimiz RedHack’e dair son açıklamamızı yayınlayıp bu konuyu olması gereken yere yani tarihin tozlu raflarına göndereceğiz... Çünkü ölüler hakkında konuşmak bize yakışmaz."

ANONYMOUS KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Konsept olarak siyasi temelli bir internet saldırı grubu olan Anonymous, tüm dünyada faaliyet gösteriyor. Grubun sloganı ise; ‘’Biz Anonymous’uz. Orduyuz. Unutmayız. Affetmeyiz. Bizi bekleyin’’. 

Grubun uluslararası gücü göze alındığında CNN, Anonymous’tan WikiLeaks’in üç büyük halefinden biri olarak bahsediyor. Kurumların internet sitelerini ele geçirerek ve kişilerin gizli bilgilerini paylaşarak eylemde bulunuyorlar.

Kendilerini aktivist olarak tanıtan Anonymous  grubu üyeleri, “görevi kötüye kullanmak, adil olmama ve hak ihlallerinde” gibi konularda suçlamada bulundukları kişi veya kurumları hedef alıyor. 

Anonymous  eylemlerini herkesin görebileceği ve duyabileceği şekilde gerçekleştiriyor. Anonymous’un bilinen bir lideri veya öne çıkan bir ismi yok.

Anonymous, daha önce Türkiye’de birçok eylem düzenledi. Bunların en dikkat çekeni ise, 12 Haziran 2013 tarihinde ‘’opTurkey’’ adı altında RTÜK’e yapılan eylemdi. Anonymous’un Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) hedef almasının nedeni ise, doğruları konuşan medya kuruluşlarının RTÜK tarafından cezalandırılması. 

12 Haziran 2013 tarihinde RTÜK’ün resmi internet sitesini erişilmez kılan Anonymous’un Türkiye’deki üyeleri yaptığı açıklamada, “Tango Down | RTUK – Dogrulari yazan medya kuruluşlarına ceza verdiniz. Şimdi de Anonymous sizi cezalandırdı.” dedi.

Dünyada ses getiren birçok eyleme imza atan Anonymous’un bir diğer hedefi ise Suriye lideri Beşşar Esed olmuştu. Anonymous, Batı dünyasının görevini bırakması için ağır baskı uyguladığı Esed’in bürosunun e-mail hesabına girerek yüzlerce yazışmayı internete sızdırmıştı.
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