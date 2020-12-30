Ünlü hacker grubu Anonymous, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıf yaparak, "Reis, bize HSBC, Vakıfbank, Deutschebank ve Credit Suisse'yi anlat. Berat, Bilal ve Yiğit'le iç ettiğiniz yüz milyarlarca Dolar'ı anlat. Anlat ki senin gibi bir ustadan feyz alalım!" ifadelerini kullanmıştı.



YENİ TWEETLER

Hacker grubu Anonymous dün akşamdan bu yana tekrar tweetler atarak yine Erdoğan'ı hedef aldı.

350 MİLYAR DOLARI NE YAPALIM?

Hacker grubunun tweeti şöyle:

"Reis, elimizdeki 350 milyar dolardan fazla kara parayı aklamak için hangi bankaları kullanmamızı önerirsin?

Seçenekler:



1. Ziraatbank



2. Deutschebank



3. Vakifbank



4. Credit Suisse



5. HSBC



6. Albania's BKT Bank



7. Sudan's Central Bank



8. DBS Bank



9. Hepsi"



Türkçe tweetlere devam eden Anonymous manidar bir mesaj yazdı: "30 Aralık akşamı biz ve eski bir adminimiz RedHack’e dair son açıklamamızı yayınlayıp bu konuyu olması gereken yere yani tarihin tozlu raflarına göndereceğiz... Çünkü ölüler hakkında konuşmak bize yakışmaz."

ANONYMOUS KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Konsept olarak siyasi temelli bir internet saldırı grubu olan Anonymous, tüm dünyada faaliyet gösteriyor. Grubun sloganı ise; ‘’Biz Anonymous’uz. Orduyuz. Unutmayız. Affetmeyiz. Bizi bekleyin’’.





Grubun uluslararası gücü göze alındığında CNN, Anonymous’tan WikiLeaks’in üç büyük halefinden biri olarak bahsediyor. Kurumların internet sitelerini ele geçirerek ve kişilerin gizli bilgilerini paylaşarak eylemde bulunuyorlar.





Kendilerini aktivist olarak tanıtan Anonymous grubu üyeleri, “görevi kötüye kullanmak, adil olmama ve hak ihlallerinde” gibi konularda suçlamada bulundukları kişi veya kurumları hedef alıyor.





Anonymous eylemlerini herkesin görebileceği ve duyabileceği şekilde gerçekleştiriyor. Anonymous’un bilinen bir lideri veya öne çıkan bir ismi yok.



