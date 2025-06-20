Anonymus'tan flaş iddia: İçişleri Bakanlığı hacklendi, ifşalar başlayacak

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması dünyanın da gündeminde. Dünyanın bir çok ülkesinden İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasiye bir darbe olduğu yönünde açıklamalar yapılmaya, kent meydanlarına 'Free İmamoğlu' posterleri asılmaya devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı.





ANONYMUS İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI HACKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Dünyanın en büyük hacker grubu Anonymus, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren açıklamaları ile Türkiye'de sık sık gündem olmaya devam ediyor. Anonymus'tan yapılan son açıklama ise tepkilerin farklı noktaya taşındığını gösteriyor.





6 GB BOYUTUNDA VERİ SIZDIRDIKLARINI BELİRTTİLER

Halktv'de yer alan habere göre Anonymus'un yaptığı hack olaylarını paylaşan sayfası Anonymus TV, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak İçişleri Bakanlığı'nın hacklendiğini öne sürdü. Açıklamaya göre Anonymus, İçişleri Bakanlığı'nı hackleyerek 6 GB boyutunda bir veri elde etti.





İFŞALAR GELECEK DEDİLER

Açıklamanın devamında ise önümüzdeki günlerde ifşaatların yayılmasının beklendiği ifade edildi.





Anonymus'un açıklamasının ardından gözler İçişleri Bakanlığı ve DMM'ye çevrildi. Dünden bu yana ortaya atılan iddialara henüz bir açıklama yapmayan kurumların iddialar hakkında ne yanıt vereceği merak konusu oldu.