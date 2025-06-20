Samanyolu Haber /Gündem / Anonymus'tan flaş iddia: İçişleri Bakanlığı hacklendi, ifşalar başlayacak /20 Haziran 2025 11:50

Anonymus'tan flaş iddia: İçişleri Bakanlığı hacklendi, ifşalar başlayacak

Dünyanın en büyük hacker grubu Anonymus, İçişleri Bakanlığı'nın hacklendiğini ve 6 GB boyutunda verinin sızdırıldığını açıkladı. Hacker grubunu iddiasına göre önümüzdeki günlerde ifşaatların yayımlanması bekleniyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanması dünyanın da gündeminde. Dünyanın bir çok ülkesinden İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasiye bir darbe olduğu yönünde açıklamalar yapılmaya, kent meydanlarına 'Free İmamoğlu' posterleri asılmaya devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı.

ANONYMUS İÇİŞLERİ BAKANLIĞINI HACKLEDİĞİNİ AÇIKLADI
Dünyanın en büyük hacker grubu Anonymus, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren açıklamaları ile Türkiye'de sık sık gündem olmaya devam ediyor. Anonymus'tan yapılan son açıklama ise tepkilerin farklı noktaya taşındığını gösteriyor.

6 GB BOYUTUNDA VERİ SIZDIRDIKLARINI BELİRTTİLER
Halktv'de yer alan habere göre Anonymus'un yaptığı hack olaylarını paylaşan sayfası Anonymus TV, İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak İçişleri Bakanlığı'nın hacklendiğini öne sürdü. Açıklamaya göre Anonymus, İçişleri Bakanlığı'nı hackleyerek 6 GB boyutunda bir veri elde etti.

İFŞALAR GELECEK DEDİLER
Açıklamanın devamında ise önümüzdeki günlerde ifşaatların yayılmasının beklendiği ifade edildi.

Anonymus'un açıklamasının ardından gözler İçişleri Bakanlığı ve DMM'ye çevrildi. Dünden bu yana ortaya atılan iddialara henüz bir açıklama yapmayan kurumların iddialar hakkında ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anonymus'tan flaş iddia: İçişleri Bakanlığı hacklendi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:25:22