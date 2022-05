Anrenöründen tokat yiyen kadın tekvando'cudan tuhaf açıklama!

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör Orhan Baytekin'in seçmelerden elendiği için tokat attığı sporcusu İrem Pala, açıklamalarda bulundu.



Olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten İrem, "Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Hür irademle bunu istedim" dedi.



"Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım" diyen İrem Pala, "Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma. Maçımın tamamını izlemediniz, sadece 15 saniyesini izlediniz ve gerideyken kesilen bir videoydu. Tamamını izlemeden lütfen bir şey söylemeyin” ifadelerine yer verdi.



ANTRENÖR BAYTEKİN: 'ALLAH RIZASI İÇİN TOKAT AT' DEDİ



DHA'nın aktardığına göre, İrem Pala’ya tokat atan antrenörü Orhan Baytekin de sporcusunun maçta şoka girdiğini ve tokat atmasını kendisinin istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Maç bitince karşı tarafın sporcusunu tebrik ettim. Ondan sonra benim sporcum geldi. Elimi ensesine attım, ‘kızım bir şeyin var mı?’ dedim. 'Yok' dedi, 'hocam Allah rızası için tokat at' dedi. Ben de tokat attım. Yavaş mı değil mi bilmiyorum. Ben de o stresteydim, ben gülerek dışarıya çıktım. Onun da arkamdan geldiğini gördüm. Beraberce dışarıya çıktık.



Bu karalama politikasına girdik. Ben şu ana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. 3-4 senedir takım şampiyonluğunu da kimseye bırakmadık. Miniklerde, yıldızlarda ve gençlerdeki kategoride sürekli 7-8 madalya aldık. Dün 3 madalyamız da garantiydi final oynuyorduk. Ben hiçbir sporcumu dövmedim, hiç zarar da vermedim. Aileler de her zaman benim yanımda oldu. Bu karalama politikasından dolayı mağdur durumdayım."



NE OLMUŞTU?



Diyarbakır'da Orhan Baytekin isimli antrenör, Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde elenen sporcu İrem Pala isimli tekvandocuya tokat attı. Olayla ilgili açıklama yapan Türkiye Tekvando Federasyonu, Orhan Bayetkin'in tedbirli olarak federasyonun disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.



Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ceza Kurulu'na da gerekli işlemlerin yapılması için resmi yazı gönderildiği belirtilen açıklamada, soruşturma sonuçlanana kadar tekvando ile ilgili görevde bulunamayacağı söylendi. Ayrıca, Orhan Baytekin'in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevine son verildi.