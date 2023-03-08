Samanyolu Haber /Gündem / Antakya’da hastaların ölüme terk edilmesi skandalı için soruşturma başlatıldı /08 Mart 2023 17:53

Antakya’da hastaların ölüme terk edilmesi skandalı için soruşturma başlatıldı

Deprem sonrası Antakya’daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edilmesi skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesindeki sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, depremde, Antakya’daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin de konuştu.

‘GEREKLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTIK’
Koca, “Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler, bir kat daha artırmıştır. Bu ve benzeri iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Depremin 3. gününde Hatay Antakya’daki özel Defne Hastanesi’nin yoğun bakımında biri bebek 14 hastanın ölüme terk edildiği ve kurtarma ekibinin tesadüfen girdikleri hastanedeki 5 kişiyi kurtardığı iddia edilmişti.

İddialara göre deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu.

Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1’i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran ve paylaşan Serkan Ayten isimli vatandaş, “Hastanede yaşlıları ölüme terk etmişler Bu hastanede hiç mi insan çalışmıyordu. Özel Defne hastanesi Antakya Hatay deprem 3. Günü” yazdı.
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