Samanyolu Haber /Politika / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e saldırı /11 Mayıs 2023 23:32

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e saldırı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, esnaf ziyareti sırasında AKP ve MHP'nin seçim stantlarının yanından geçerken linç girişimine maruz kaldı.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre polisin müdahalesiyle saldırı önlendi ve Böcek herhangi bir darbe almadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Böcek, esnaf ziyaretlerinde AKP'li gençlerin provokasyonunu Antalya'ya ve siyasete yakışmadığını belirtti. "Taş atanlar değil, kalp yapanlar kazanacak" diyen Böcek, olayın provokasyon amaçlı olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, planlanmış seçim çalışmaları kapsamında il başkanı, milletvekili adayları ve esnafla buluştuğunu ve ardından 75 oda başkanıyla bir araya geldiğini belirtti.

Saat 15.00'te kapalı yola iniş yaptıklarını ve esnafın karşılamasıyla herkese "merhaba" demeye başladıklarını aktaran Böcek, o sırada AKP'li gençlerin provoke ettiğini ve sataştığını söyledi.

Böcek, soğukkanlı olmalarını istediğini ve arkadaşlarını sakinleştirdiğini ifade etti.
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