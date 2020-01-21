Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı /21 Ocak 2020 21:42

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "influenza" teşhisiyle doktor kontrolü altına tutulduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 3 gündür özel bir hastanede "influenza" teşhisiyle doktor kontrolü altına tutulduğu öğrenildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Böcek'in hastaneye solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs nedeniyle 39 derece ateş şikayetiyle başvurduğu bildirildi.

Ani başlayan ve ağır şekilde seyreden rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki bazı programlarını iptal ettiğini söyleyen Böcek, "Merak etmeyin domuz gribi değilim. Yakın zamanda görevime döneceğim" açıklamasında bulundu.
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