Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı. /07 Temmuz 2025 21:39

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Bakanlığın Böcek'in geçici tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, Hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
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