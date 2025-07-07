Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın Böcek'in geçici tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK, Hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."