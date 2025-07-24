Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Durumunun değerlendirilmesi üzerine Muhittin Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne getirildi. Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok’ta kontrolden geçirildi.
Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Muhittin Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü. Muhittin Böcek, 14 Temmuz’da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.