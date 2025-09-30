Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Büyükşehir operasyonu Antalyaspor Derneğine sıçradı: 20 gözaltı kararı /30 Eylül 2025 09:14

Antalya Büyükşehir operasyonu Antalyaspor Derneğine sıçradı: 20 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar Antalyaspor Derneğine de sıçradı. Antalyaspor Derneği'nde arama devam ederken 20 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin sona ermesi ile CHP'li belediyelere peşi sıra operasyonlar yapılmaya devam ediliyor. Bu belediyelerden bir tanesi de Antaya Büyükşehir Belediyesi. Belediye Başkanı Göcek'in de tutuklandığı dalga operasyonların bir tanesi de bu sabah saatlerinde yapıldı.

BELEDİYE OPERASYONU ANTALYASPOR DERNEĞİNE SIÇRADI
Halktv'de yer alan habere göre belediyeye yapılan operasyonlarda Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye kayyum atanmıştı. Bu sabah saatlerinde ise Antalyaspor Derneğine operasyon yapıldı. Ekiplerin dernekte arama yaptığı ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sının gözaltında alındığı bilgisi edinildi. Soruşturmada belediye ile dernek arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Antalya Büyükşehir operasyonu Antalyaspor Derneğine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:52