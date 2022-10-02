Antalya’da 1940 yılından bu yana ilk kez...

Küresel ısınmanın da etkisiyle sıcak hava dalgaları da etkili olmaya devam ediyor.







Bu durumun Türkiye'deki yeni bir örneğinin ise Antalya'da ortaya çıktığı aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Antalya’da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim sıcaklık rekoru kırıldı. Antalya’da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi.Gültekin, önceki rekorun 4 Ekim 1940’ta 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ifade etti.