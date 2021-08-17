Antalya’da ırkçı saldırı: Yol kesip Kürt vatandaşı dövdüler

Antalya Kepez’de yol kontrolü yapan bir grup tarafından aracından indirilerek darp edilen Erhan Sevim “Pis Kürtler. Defolun gidin yoksa hepinizi yakarız” diye tehdit edildiğini söyledi.



Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınlarıyla birlikte başlayan ırkçı saldırılar devam ediyor. Kentte silahlarla yol kontrolü yapıp kimlik kontrolü yapan gruplara yönelik olarak sosyal medyada pek çok görüntü paylaşılmasına rağmen yasal işlem başlatılmadı.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Kepez ilçesinde de pazar günü yol kesen bir grup, kimlik sorduğu Erhan Sevim’i (45) darp etti. Pazar günü aile dostlarını ziyaret giden Sevim çifti, akşam ikamet ettiği Döşemealtı ilçesine dönmek için ormanlık bir alandan geçti. Bu sırada 5 kişilik bir grubun yol kestiğine şahitlik eden çiftin aracı da bu grupta yer alan 4 kişi tarafından durduruldu.



‘‘PİS KÜRTLER DEFOLUN GİDİN YOKSA SİZİ YAKARIZ’ DİYEREK TEHDİT ETTİLER’’



Gruba “Siz polis misiniz?” diye soran Sevim’e “Kimliğini ver. Sen nerelisin?” diye karşılık verildi. Adıyamanlı olduğunu belirtmesi üzerine aracının kapısının zorla açılarak araçtan indirildiğini belirten Sevim, “Beni indirir indirmez dövmeye başladılar. Ne olduğunu anlamadım. Bana saldıranlar hem hakaret ettiler hem de ‘Pis Kürtler defolun gidin yoksa sizi yakarız’ diyerek tehdit ettiler. Bu sırada eşim araçtan inerek yardım diye bağırmaya başladı. Karşı yönümüzde iki araç geldi. Onlar durunca beni darp edenler ileride park etmiş olan araca doğru kaçıp gittiler” dedi.



Kendisine saldıranlardan birinde maske olduğunu diğer kişilerin de karanlıktan dolayı yüzlerini görmediğini söyleyen Sevim, kimseyle husumetinin olmadığını ve saldırının tamamen siyasi olduğunu belirtti.



HDP’nin eylem ve etkinliklerine katıldığını söyleyen Sevim, “Grubun içinden birinin maskeli olması soru işareti yaratıyor. Bizi bilen ve tanıyan biri olduğunu düşünüyorum. Eğer bunların arkasında bir güç olmasa kimse çıkıp kimlik sormaya cesaret edemezdi. Bunun önüne geçmek için devletin el atması gerekiyor” dedi. Sevim, saldırıya ilişkin başvurduğu jandarma tarafından ifadesinin alındığını ve darp edilmesine ilişkin darp raporu aldığını belirtti.