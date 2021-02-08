Antalya L Tipi Cezaevi’nde uyuz salgını





SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Koronavirüs salgını mahpusların hayatını tehdit ederken bir de uyuz salgını çıktı. Hasta tutukluların da bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevinde 28 kişinin kaldığı C-10 koğuşunda uyuz salgını başladığı için ilaçlama ve temizlik yapıldı. Aynı koğuştaki mahpusların daha önce de koronavirüse yakalandığı öğrenildi.





“YATAKTAN ÇIKAMADIĞINI SÖYLEDİ”

İki kere beyin ameliyatı geçiren, sol kolunda ve bacağında kısmi felç bulunan babasının bu koğuşta kaldığı söyleyen Begüm Yılmaz, “Koğuşta uyuz başlamış. İlaçlama yapılmış az biraz temizlenmiş ama babamın bizimle konuşacak hali yoktu. 45 dakikaydı kapalı görüş. 15-20 dakikadan sonra gözleri indi.” dedi. Babasının felçlilere vurulan kas güçlendirici ve B12 iğneleriyle ayakta durabildiğini ifade eden Yılmaz, “Çoğunlukla yataktan çıkamadığını söyledi bize.” diye konuştu.





HASTALAR KARANTİNA KOĞUŞLARI NEDENİYLE DOKTORA GİTMEK İSTEMİYOR

Cezaevindeki hasta tutukluların en önemli sorunlarından biri karantina koğuşları. Birçok mahpus hastane dönüşü 14 gün karantina koğuşunda kalmak zorunda olduğu için doktora gitmek istemiyor. Tuvaleti ve banyosu içinde olan karantina koğuşlarına hijyenden oldukça uzak. Mahpus yakınları verilen battaniyelerin ve yatakların pis olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Hasta bir insanın bu koğuşlarda daha da sağlığının kötüleştiğini ifade ediyor. Babasının da doktor kontrolüne gitmeyi düşünmediğini belirten Begüm Yılmaz, “O hücrede kalmaya gücünün olmadığını söyledi. 1,5 ay sonra kontrolü var ama gitmek istemiyor.” ifadelerini kullandı.





TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GÖRÜŞE ÇIKABİLİYOR

1 Eylül 2016’da çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ali Yılmaz 10 Kasım 2020’den bu yana Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevinde bulunuyor. İhraç edildikten bir yıl sonra beyninde tümör oluşan Ali Yılmaz, 2017 ve 2018’de beyin ameliyatı geçirdi. Tümör riskli bir yerde olduğu için tamamı alınamadı. Sonrasında ilaç ve ışın tedavisi gördü. Sol kol ve ayağında güç kaybı oluştuğu için ayağını sürüyerek yürüyebilen Yılmaz görüşlere tekerlekli sandalye ile getiriliyor.





Adli Tıp Kurumu Ali Yılmaz hakkında 11 Ocak 2021’de “Cezaevi koşulları bilinemediği için nihai kararın Adalet Bakanlığı yetkili kurumlarınca verilmesi uygun olur… Tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebilir.” kararı vermişti.