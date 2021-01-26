Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Limanı'nın Katarlılara satışı tamamlandı /26 Ocak 2021 15:59

Antalya Limanı'nın Katarlılara satışı tamamlandı

1998 yılında özelleştirilen Antalya Limanı'nın 23 yıl sonra bir kez daha el değiştirilerek Katarlılara satışı işlemi tamamlandı.

SHABER3.COM

1998 yılında özelleştirilen Antalya Limanı, 23 yıl sonra yeniden el değiştirdi. Rekabet Kurulu, Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Katarlı QTerminals tarafından devralınması işlemine izin vermişti.

2006 yılında limanı TMSF'den devralan Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding, Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals'e satmıştı.

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.'ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada GPH'nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.
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