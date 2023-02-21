Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Valiliği: Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırıldı /21 Şubat 2023 11:34

Antalya Valiliği: Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırıldı

Antalya Valiliği, Hatay'daki depremlerin ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" uyarısında bulundu. Valilik daha sonra, "Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırılmıştır" bilgisini paylaştı.

Antalya Valiliği: Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırıldı

Antalya Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yurttaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" denildi.

Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

Valilik, AFAD'ın "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır" açıklamasını alıntıladı ve "Deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.
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