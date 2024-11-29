Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem /29 Kasım 2024 23:34

Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Antalya’da Gazipaşa merkezli 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUHİTTİN BÖCEK: OLUMSUZ İHBAR YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Antalya’mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.
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