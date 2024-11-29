Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Antalya’da Gazipaşa merkezli 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, "Antalya’mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.