Antalya'da dehşet: 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.
EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİLER
Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.
İlk belirlemelere göre, kardeşlerin 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.