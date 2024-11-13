Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da dehşet: 3 kardeş evde ölü bulundu /13 Kasım 2024 17:13

Antalya'da dehşet: 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu olduğu öğrenilen 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

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Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.

EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİLER

Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin 30'lu yaşlarda oldukları tespit edildi.
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