Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da feci tekne kazası: ATSO başkanı hayatını kaybetti /19 Temmuz 2024 14:11

Antalya'da feci tekne kazası: ATSO başkanı hayatını kaybetti

Antalya'da tekne kazası geçiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, ağır yaralandı. Bahar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazasında ağır yaralandı.

İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALİ BAHAR KİMDİR?

Antalya Şarampol’de 1969 yılında doğan Ali Bahar, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasına da sahipti. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun’daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır’a gitti. Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atıldı.

Babası İbrahim Bahar’ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova’da 3000 m2 Süt Tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunuyordu.

Soyadlarını verdikleri Bahar Grup bünyesinde 1995 yılından bu yana üretim yapıyorlardı. Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıydı. Tüm bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.
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