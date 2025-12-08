Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi! /08 Aralık 2025 14:59

Antalya'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi!

Antalya ve çevre illeride hissedilen bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.9 olarak bildirdi.

SHABER3.COM

Türkiye sarsılmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde Antalya merkezli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremi merkez üssünü Serik ilçesi olarak bildirdi. 

Saat 13.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

Depremin yer yüzeyine uzaklığı ise 28.25 kilometre olarak ölçüldü. 

Çevre şehirlerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
 
Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
