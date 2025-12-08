Antalya'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi!

Türkiye sarsılmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde Antalya merkezli bir deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremi merkez üssünü Serik ilçesi olarak bildirdi.





Saat 13.21'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.





Depremin yer yüzeyine uzaklığı ise 28.25 kilometre olarak ölçüldü.





Çevre şehirlerden de hissedilen deprem paniğe neden oldu.





VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valiliği, Serik merkezli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Saat 13.21'de merkez üssü Serik (Antalya) olan 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.