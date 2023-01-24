Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da kurulan Rus şirket sayısı yüzde 527 arttı /24 Ocak 2023 11:09

Antalya'da kurulan Rus şirket sayısı yüzde 527 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Antalya'da Rusların geçen yıl açtığı şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 527, Ukraynalıların ise yüzde 155 artış gösterdi.

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Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya'ya göçü, yabancı şirket sayısında da etkili oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, iki ülkeden Antalya'ya gelen çok sayıda Rus ve Ukraynalı şirket ve iş yeri açtı.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, odaya kayıtlı yabancı şirket sayıları ile Rus ve Ukraynalılara ait şirket sayılarını açıkladı. 5 bin 695 kayıtlı yabancılara ait şirket içinde bin 61 şirket ve yüzde 19 payla Rusların ilk sırayı aldığını belirten Ahmet Öztürk, “Rusları, Alman ve İranlı yatırımcılar izliyor. Sadece 2022 yılında 1244 yabancı ortaklı firma kuruluşu oldu. Ruslar, 2021 yılına göre yüzde 527'lik artışla 2022'de 420 yeni yatırımcı sayısıyla da dikkat çekiyor. Rus yatırımcıların sektörel dağılımına bakıldığında, 77'şer tanesi tarım ve bilişim, 73'ü gayrimenkul, 62'si otel-konaklama tesisleri, 54'ü restoran ve eğlence hizmetleri olarak öne çıkıyor" dedi.

243 şirketle Ukraynalılar 5'inci sırada
Savaş nedeniyle Ukraynalıların açtığı şirket sayısında da yüzde 155'lik oranla ciddi artış yaşandığını açıklayan Öztürk, 74'ü 2022'de olmak üzere toplam 243 şirketle Ukraynalıların 5'inci sırada olduğunu dile getirdi. Ukraynalı şirketlerin sektörel dağılımını da aktaran Öztürk, 21'i tarım, 18'i inşaat, 17'şeri kozmetik ve kişisel bakım ile reklamcılık ve fuar hizmetleri, SPA merkezi ve diğer spor eğlence amaçlı spor hizmetlerinden oluştuğunu söyledi.

Olumsuz yönlerine dikkat çekti
Fiyat artışları nedeniyle müteahhitler ve gayrimenkul sektörü temsilcilerine yönelik olumsuz bakış açıları olduğuna değinen Öztürk, girdi maliyetlerine bağlı konut fiyatlarındaki sürekli artışlara dikkati çekerek, “Bu rakamların olumsuz yönlerini de iyi analiz etmek gerekir. Bu durumdan bir fırsat yaratmamak, kısa süreli yüksek gelir elde etmek adına kendi vatandaşlarımızı zora sokmamak, yaşam kalitelerini azaltmamak için devletimize ciddi görevler düşmektedir. Yabancıların mülk edinmeleri hususunda devletimiz gerekli tedbirleri alarak, kendi vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecektir" diye konuştu.

Sigortalı yabancı işçi sayısı 20 bini aşıyor
Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte 130 ülkeden 20 bin 872 işçi bulunuyor.

İlk sırada 4 bin 190 kişiyle Kırgızlar, ikinci sırada 3 bin 316 kişiyle Ruslar, üçüncü sırada 2 bin 884 kişiyle Kazaklar, dördüncü sırada bin 913 kişiyle Ukraynalılar yer alıyor.

Rusça tabelalı iş yerleri
Diğer yandan, Rus ve Ukraynalıların yoğun yaşadığı Hurma ve Liman mahalleleri başta olmak üzere birçok iş yerinin tabelasında Rusça tanıtım yazıları ciddi oranda artış gösterdi. Hemen her sektördeki iş yerinin tabelalarında Türkçe ibarelerin yanı sıra Rusça ibareler yer alıyor.

Hurma ve Liman'da özel doktor muayenehanesi, çiğköfteci, emlakçı, güzellik salonu, telefon-bilgisayar tamircisi, rent a-car, restoran, kafe, terzi, konfeksiyon gibi Rusça tabelalı birçok iş yeri bulunuyor. 
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