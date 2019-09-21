Antalya'da MHP'lilere silah kaçakçılığı operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin (KOM) ‘Silah Kaçakçılığı ve Ticaretine Yönelik’ yaptığı operasyon kapsamında aralarında MHP Antalya İl yöneticisi Ayhan Sezgin, Antalya Ülkü Ocakları eski Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alperen Tuğrul Küreşoğlu’nun emekli polis olan babası M. Küreşoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi 18 Eylül’de gözaltına alındı.







Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Ayhan Sezgin, A.Ç., K.O. ve L.E. çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yoğun suç şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.





SİLAH KAÇAKÇILIĞINA ‘ANTİKA’ SAVUNMASI





Mahkemede ifade veren şüpheliler A.Ç., K.O. ve L.E. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmalarını talep etti. Arabasında silah yakalanan il yöneticisi Ayhan Sezgin’in vekili avukat Ayhan Atasayar ise, yakalanan silahların ‘antika olduğunu değerlendirdiklerini’ belirterek raporla bu hususun tespit edilmesi durumunda suçun vasıf ve mahiyetinin lehe değişeceğini savundu. Atasayar ayrıca müvekkili ile birlikte gözaltına alınan ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve babası M. Küreşoğlu’nu işaret ederek müvekkilinin de adli kontrol tedbirlerinden yararlanmasını talep etti.





SİLAH TİCARETİNE İLİŞKİN ‘TAPE’ KAYITLARI MAHKEMEDE





Mahkeme, Ayhan Sezgin, A.Ç. ve K.O.’nun üzerlerine atılı suçları iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi suçunu ve sanık Levent Ecevit’in üzerine atılı, ‘İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma’ suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğuna karar verdi. Ayrıca, dosya kapsamında yakalanan silahların ve silahların ticaretine ilişkin olduğu değerlendirilen tape kayıtlarının ‘katalog suçlar’ kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirten mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ele geçirilen kaçak silahların 10’un üzerinde olduğu iddia ediliyor.





MHP İL BAŞKANI AKSOY DA İFADE VERDİ





Öte yandan düzenlenen operasyondan birkaç saat sonra MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Aksoy’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteği üzerine istifasını verdiği iddia edildi. Aksoy’un da düzenlenen operasyon kapsamında KOM Şube’de 1 buçuk saat ifade verdiği öğrenildi.





AÜ’DEKİ OLAYLARDA DA ZANLIYDI





Silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Sezgin, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi kampüsünde 21 kişinin yaralandığı, 45 kişinin gözaltına alındığı ve 6 kişinin tutuklandığı silahlı-sopalı olayda zanlı sıfatı ile yargılanmıştı.