Antalya'da otel inşaatında yangın: Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.





Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını açıkladı.





Osman Tarık Özçelik, yangının kaynak ateşinin yatağa düşmesi sonucu çıktığını söyledi. Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü: "12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşinin yataklar üzerine düşmesiyle alevler başladı. İşçiler önce söndürmeye çalışsa da başaramadılar. Ama şu anda kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerimiz yoğun şekilde uğraşıyor. Son kalan 4 kişiden sonuncusunu da itfaiye ekibimiz aldı, şu anda can tehlikesi kalmadı. Şu anda son işçimizi de aldık. Toplamda 4 işçi mahsur kalmıştı, son arkadaşımızı da ekiplerimiz aldılar. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Arkadaşlarımız içeriye girmek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Otel bitme aşamasına gelmiş, son işlemleri yapılıyor. Aşağı yukarı tamamlanmıştı. Henüz belediyemiz ruhsatlandırma işlemlerine başlamadı. İnşaatı devam eden bir oteldi burası. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok, içeriyi söndürdüğümüz takdirde yangın büyümeyecektir. 3. katta yangın var. Üst katta yangın yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya ekibi, Alanya'daki kendi ekiplerimiz, su takviye ekiplerimiz tamamen koordineli çalışmaya devam ediyor. En son aldığımız işçi dahil hepsi kendisinde" dedi.





Antalya Alanya'da 12 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.Yangın sonrası mahsur kalan 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Zemine yakın katlarda kalanlardan bazıları eşya taşıma asansörleriyle indirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediyeye bağlı sulama araçlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan yangını görüp olay yerine gelenlerden bazılarının da kurtarma çalışmalarına destek verdiği görüldü.