Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'daki teleferik faciası davasında flaş gelişme /17 Ocak 2025 22:53

Antalya'daki teleferik faciası davasında flaş gelişme

Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada kimsenin şikayetçi olmaması üzerine tutuklu 5 sanık adli kontrolle tahliye edildi.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki Dilek Güvener, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Bayram günü teleferiğe bindiklerini, dönüşte kabinlerde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını anlatan Güvener, aniden büyük bir sarsıntı olduğunu ve halatların kopması sonucu devrilme meydana geldiğini ve korkudan çok da etrafıma bakamadığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Fatma Tural da sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti. İrem Nazlı Özcan ise sanıklardan şikayetçi olmadığını, kardeşiyle kabine bindiklerini ve yukarıya çıkarken büyük bir sallantı olduğunu söyledi. Mahkeme savcısı ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi K'nın adli kontrol ile bırakılmasını, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, dosyaya giren bilirkişi raporunda aleyhe olanları kabul etmediklerini, tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına karar verdi. Duruşma 9 Mayıs'a ertelendi.
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