Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'nın üç ilçesinde aynı anda orman yangını başladı /25 Temmuz 2025 11:50

Antalya'nın üç ilçesinde aynı anda orman yangını başladı

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları günlerdir sürüyor. Eskişehir, Karabük ve Antalya’daki yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, Bilecik ve Mersin’deki yangınlar soğutma aşamasına geçti. 25 Temmuz sabahı Antalya’nın üç farklı ilçesinde eş zamanlı yangın çıkması endişeleri artırdı.

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Eskişehir:
Seyitgazi ilçesinin Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde başlayan yangın, Afyonkarahisar sınırına ulaştı. Alevler, İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı. Müdahaleler sürerken rüzgâr nedeniyle kontrol sağlanamıyor.

Karabük:
Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan yangınlar üçüncü gününde. Şu ana kadar 14 köy tahliye edildi. Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırlar zarar gördü. Kışla Köyü’nde yangının çıkışıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya:
Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde saat 10.00 sıralarında orman yangınları çıktı. Kurşunlu Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede, Güzeloba Mahallesi’nde ise geçen hafta da yangın yaşanan alanda ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Manavgat Değirmenli’de ise tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrama riski taşıyan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik ve Mersin:
Her iki ilde de yangınlar kontrol altına alındı. Bilecik’te Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz ve Selçik köyleri boşaltılırken 3 bağ evi kül oldu. Mersin Anamur’daki yangın, 4 helikopter ve 11 arazözle kontrol altına alındı.

AFAD ve Devlet Kurumları Alarmda:
AFAD’ın açıklamasına göre, toplamda 4 bin 231 personel, 45 hava aracı ve 1.236 kara aracıyla yangınlara müdahale ediliyor. Türkiye genelinde şu ana kadar 2.619 kişi ve 6 binin üzerinde hayvan tahliye edildi.

Toplumsal Dayanışma Örnekleri:
Karabük Ovacık’ta bir köy muhtarı, yangınla mücadeleye destek veren ekiplere çorba ikram etti. Yetkililer, zarar gören vatandaşların mağdur edilmemesi için konteyner sevkiyatı ve maddi desteklerin başlatıldığını açıkladı.

Yurt genelinde etkili olan orman yangınları, hem doğaya hem de kırsal yerleşimlere büyük zarar veriyor. Eş zamanlı yangınlar, doğal afetlerin koordineli ve çok yönlü müdahaleye ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koydu.
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