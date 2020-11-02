Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig’in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.







Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna’nın hafta içerisinde yönetimle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevden ayrılmasının ardından, kırmızı-beyazlılar Tuna’nın yardımcılarıyla Fenerbahçe maçına çıkacak.





İLK 11’LER





ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Mert, Kudryashov, Naldo, Nuri Şahin, Bünyamin Göğüs, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Jahovic, Orgill





FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta





Fenerbahçe’de zorlu maç öncesi eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında transfer edilen ve sakatlığından dolayı daha önce hiç kadroya alınmayan Diego Perotti, ilk kez kadroya dahil edildi. Mame Thiam, Sadık Çiftpınar ve Ömer Faruk Beyaz ise İstanbul’da bırakıldı.





Antalyaspor’da ise Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton’un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak zorlu maçta forma giyemeyecek.





SÜPER LİG’DE 49. KEZ





İki takım ilk kez 1982-1983 sezonunda Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin’in karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile Antalyaspor, birbirlerine rakip oldukları 55 maçın 48’ini Süper Lig’de, 5’ini Türkiye Kupası’nda, 2’sini de hazırlık maçında oynadı.





ANTALYA’DA 27 MAÇ





Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya’da 27 kez karşılaştı. 27 maçta kırmızı-beyazlılar iç sahada rakibine karşı 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.





İki kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya’da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya’da oynanan maçı kırmızı-beyazlılar 4-3 üstün tamamladı.





İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skor ise 1996-1997 sesonunda Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.





EN ÇOK 1-0 BİTTİ





Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 55 maçta 13 kez 1-0’lık skor alındı. Kırmızı-beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 7 kez 2-1’lik skor alınırken, 6 kez de 3-1’lik skor alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0’lık sonuç tabelaya yansırken, 4’er kez 1-1 ve 2-0’lık skorlar ortaya çıktı. 3’er kez 4-0 ve 4-2’lik sonuçlar alınan Antalyaspor ile Fenerbahçe maçlarında 2’şer kez de 2-2, 3-2, 4-3’lük skorlar sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0’lık sonuçlar alındı.





ANTALYASPOR 50, FENERBAHÇE 104 GOL ATTI





Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 55 maçta toplam 154 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 50 gol atma başarısı yakalarken, Fenerbahçe ise kırmızı beyazlılara 104 golle karşılık verdi.



