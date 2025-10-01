Samanyolu Haber /Politika / Antalyaspor'un eski başkanı Çetin de gözaltına alındı /01 Ekim 2025 12:29

Antalyaspor'un eski başkanı Çetin de gözaltına alındı

Antalyaspor Kulübü önceki dönem Başkanı Avukat Aziz Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. İşte ayrıntılar.

SHABER3.COM

Eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Antalyaspor'un eski başkanı Çetin de gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:12