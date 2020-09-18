Antalyaspor'un tamama yakını pozitif çıktı

Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor’un yaptırdığı Covid-19 test sonuçlarında, çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Kafile henüz İstanbul’a gelemedi. Oyuncular ikinci teste alındı.







Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor. Ancak Antalyaspor’da Beşiktaş kafilesinde yer alacak oyuncuların neredeyse tamamına yakınının korona virüsü testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili iptal kararı verilebilir.