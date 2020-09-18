Samanyolu Haber /Spor / Antalyaspor'un tamama yakını pozitif çıktı /18 Eylül 2020 19:48

Antalyaspor'un tamama yakını pozitif çıktı

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor’un korona virüsü testlerinde çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Takımını uçuşu iptal edildi, kafile İstanbul’a gelemedi.

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Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor’un yaptırdığı Covid-19 test sonuçlarında, çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Kafile henüz İstanbul’a gelemedi. Oyuncular ikinci teste alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor. Ancak Antalyaspor’da Beşiktaş kafilesinde yer alacak oyuncuların neredeyse tamamına yakınının korona virüsü testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili iptal kararı verilebilir. 
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