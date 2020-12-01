Antalya'ya tatil için giden Diş hekimi Alman Türkiye'de yargılanmayı bekliyor

Bild gazetesinde yer alan habere göre, 4 Kasım'da Düsseldorf'tan kalkan bir uçakla Türkiye'ye kısa bir tatil için giden diş hekimi bir Alman, Antalya Havalimanı'nda yaşanan bir tartışma nedeniyle gözaltına alındı. Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Kristian B. adlı Alman'ın bagaj bandında beklerken diğer yolcularla tartışma yaşadığı, görgü tanıklarının ifadesine göre tartışma sırasında Türkiye ve Türklere yüksek sesle hakaret ettiği belirtiliyor.





Haberde, tartışma sırasında Kristian B.'nin "Siz Türkler böylesiniz, Türkiye zaten demokratik bir ülke değil" diye bağırdığı, bu sırada başka bir yolcunun tartışmayı cep telefonuyla görüntülü olarak kaydettiği ve sonrasında da bu kaydı polise gösterdiği aktarılıyor.





Olayın ardından gözaltına alınan Kristian B. hakkında daha sonra TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca "Türk devletini ve organlarını aşağılamak" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.





Bild'in haberinde yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle Kristian B.'nin şimdi bir otelde yargılanmayı beklediği aktarılırken Alman televizyonu ARD'nin İstanbul muhabiri Oliver Mayer-Rüth de Twitter hesabından Kristian B.'nin şu anda cezaevinde olduğunu ve mahkemenin önümüzdeki günlerde tahliye talebini değerlendireceği bilgisini paylaştı.





Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de olayı Alman'la konsolosluk görevlilerinin Kristian B. ile ilgilendiği bilgisini verdi.

