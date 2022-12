Antalya'yı sel vurdu: Hasar büyük

Park halindeki otomobiller de yerlerinden sürüklendi.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.İki ilçede de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Finike'de kaldıkları ev yıkılan dört çocuk yaralandı.Selde dükkanı sular altında kalan bir kişi, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı:"Komşularım haber verdi. Bizim haberimiz yoktu. Geldik, bir baktık her şey mahvolmuş, gitmiş. Akşamdan bu yana temizlikle uğraşıyorum, boyum kadar su çıktı. Dükkan da depo da gitti. Her şeyim bitti, her şey kiraydı. Gittik, bittik biz. Bizi kim kurtaracak?"Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin bugün için batıda ciddi bir yağış beklentisi olmadığını, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise devam edeceği uyarısında bulundu. Gültekin, bugün akşam saatlerinde bölgeyi terk edecek olan yağış sisteminin ardından yarın akşam Antalya genelinde yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını ifade ederek şöyle konuştu:Quote Message: Doğu ilçelerde de yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sisteminin içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz. from Mehmet Latif Gültekin Antalya Meteoroloji Bölge MüdürüDoğu ilçelerde de yine 100 kilogram üzeri yağışlar bekleniyor. Yağışlı sistem, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'yı terk ediyor. Yalnız hemen akabinde yarın akşam saatlerinden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin gelişini görebiliyoruz. Akşam saatlerinde yarın Kaş, Finike, Kumluca tarafları kuvvetli yağış almaya başlayacak, gece yarısından sonra Antalya merkez ve doğu ilçelerinin kuvvetli yağış sisteminin içerisine girmesini bekliyoruz. Yarınki yağışlarda ise 50 kilogram ve üzeri çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz.Aksu ve Serik ilçelerinde de çok sayıda narenciye bahçesi ve arazi su altında kaldı.Antalya Havalimanı'ndaki uçuşlar da rötarlar söz konusu.İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından da Antalya'ya iniş yaptı.