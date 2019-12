Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni küçüldü

Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'nda keşif yapan ve aylardır yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında, Antarktika'da geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi.





Euronews'in haberine göre, en fazla küçülmenin hipokampus adı verilen, beynin öğrenmede ve hafızada önemli rolü olan bölgesinde olduğu gözlemlendi.





Sonuçlar kesin değil ancak tahminleri teyit eder nitelikte

Araştırmaya katılan bilim insanlarında ayrıca yaşamsal fonksiyonlar için hayati öneme sahip beyin-türevli nörotrofik faktör (BDNF) olan protein seviyelerinde de azalma görüldüğü kaydedildi. Misyonlarını tamamlayıp topluma geri dönmelerine rağmen ekibin BDNF seviyelerinin bir buçuk ay daha düzelmemesi, beynin küçülmesiyle bağlantılı olabileceği tezini doğurdu.





Söz konusu bulgular bilim dergisi New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Uzmanlara göre her ne kadar sonuçlar, araştırmanın yüzeyselliğinden dolayı kesin olmasa dahi, monoton hayatın, toplumdan uzak ve tecritte yaşamının beyin fonksiyonlarını etkilediği görüşünü teyit eder nitelikte.