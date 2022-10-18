Samanyolu Haber /Teknoloji / Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonu dakikalar içinde tükendi /18 Ekim 2022 12:57

Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonu dakikalar içinde tükendi

Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in ilk NFT koleksiyonu sadece yedi dakika içinde tükendi.

SHABER3.COM

Bir süredir bazı çevreler tarafından eski cazibesini kaybettiği düşünülse de NFT koleksiyonlarının hâlâ meraklısı çok. Son olarak Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonunun dakikalar içinde tükenmesi de bu durumun bir kanıtı oldu.

Hopkins, aslında NFT alanına ilk olarak 2021’de Vuele platformunda rol aldığı Zero Contact’ın yayınlanmasıyla katıldı. Oyuncu, şimdi de The Eternal Collection’ın piyasaya sürülmesiyle NFT dünyasındaki faaliyetlerini artırıyor.

Hopkins’in dijital sanat sergisinde 1000’den fazla benzersiz parça, oyuncunun Hollywood’daki renkli kariyerine bir bakış sunuyor. NFT’lerin, Los Angeles merkezli bir Web 3 tasarım ajansı olan Orange Comet tarafından küratörlüğü gerçekleşti. Koleksiyon OpenSea’de sergilendi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonu dakikalar içinde tükendi Sonraki Haber >>

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

[Harun Tokak] ‘Yanık Çöl Gecelerinde Yankılanan Ya Leyl sesleri'

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Madenci yakınından Erdoğan'a sert sözler

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Humeyni heykelinin kafasını koparttılar

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

Dezenformasyonun kralı: aHabere tepki yağdı

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'

'Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:08:22