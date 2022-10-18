Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonu dakikalar içinde tükendi

Hopkins’in dijital sanat sergisinde 1000’den fazla benzersiz parça, oyuncunun Hollywood’daki renkli kariyerine bir bakış sunuyor. NFT’lerin, Los Angeles merkezli bir Web 3 tasarım ajansı olan Orange Comet tarafından küratörlüğü gerçekleşti. Koleksiyon OpenSea’de sergilendi.









Bir süredir bazı çevreler tarafından eski cazibesini kaybettiği düşünülse de NFT koleksiyonlarının hâlâ meraklısı çok. Son olarak Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins’in NFT koleksiyonunun dakikalar içinde tükenmesi de bu durumun bir kanıtı oldu.Hopkins, aslında NFT alanına ilk olarak 2021’de Vuele platformunda rol aldığı Zero Contact’ın yayınlanmasıyla katıldı. Oyuncu, şimdi de The Eternal Collection’ın piyasaya sürülmesiyle NFT dünyasındaki faaliyetlerini artırıyor.