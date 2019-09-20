Samanyolu Haber /Gündem / Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var /20 Eylül 2019 11:45

Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var

Antibiyotik kullanımının, kalp rahatsızlıkları dışında daha pek çok durumla ilişkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmişti.

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ABD'li bilim insanları, sık kullanılan antibiyotiklerden biri ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı antibiyotik türlerini kullanan insanların kalp hastalıklarına yakalanma oranı diğer insanlara göre 2.4 kat daha fazla.

Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir makaleyle, British Columbia Üniversitesi’nden biliminsanları, Ciprofloksasin veya Cipro gibi antibiyotikleri kullanan insanların, kalp hastalığı taşıma olasılığının diğer antibiyotik türlerini kullanan hastalara oranla 2.4 kat daha fazla olduğunu raporladı.

Bu rapora göre, hastalarda yaygın olarak görülen kalp hastalıklarından biri, kanın kalbe geri akmasına neden olan mitral kapak yetersizliğidir. Ayrıca bu ve benzeri kalp hastalıklarına yakalanma riski, özellikle de ilacın kullanıldığı günden sonraki 30 gün içerisinde yüksektir. Son dönemde yapılan diğer çalışmalar, aynı antibiyotik sınıfından ilaçların birçok kalp problemiyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Antibiyotik kullanımının, kalp rahatsızlıkları dışında daha pek çok durumla ilişkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmişti.

Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre, çalışmanın yapıldığı üniversitenin tıp fakültesinde çalışma yürüten Mahyar Etminan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hastaları günde bir kez antibiyotik kullanmalarını öneren bir reçete ile evlerine gönderebilirsiniz, antibiyotik kullanımını o hastalığın geriletilmesi için önerebilirsiniz ancak vakaların çoğunluğunda antibiyotik kullanımı gerekli değildir. Bu anlamda reçete, hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp problemlerine neden olabilir."

Çalışma sırasında bilim insanları tarafından ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin raporlama sisteminde yer alan veriler analiz edildi. Ayrıca, ABD’de bulunan özel sigorta şirketlerinin veritabanları da gözden geçirildi.

Araştırmacılar, dokuz milyondan fazla hastanın bulunduğu veritabanında incelemelerde bulundu ve bu veritabanında kayıtlı bulunan ilaç kullanımları ile hastaların ilerleyen süreçte yaşadıkları kalp rahatsızlıklarına odaklandılar. Sonuçlar, kalp rahatsızlıkları riskinin ilaç kullanımı ile birlikte arttığını ve antibiyotik kullanımı ile birlikte kanın kalbe geri akma durumunda da artış yaşandığını gösteriyor.

Etminan, bu bulgular diğer araştırmalar yoluyla doğrulanırsa, kalp rahatsızlıklarına ilişkin uyarıların dikkate alınması gerektiğini ve kalp rahatsızlıkları ile ilişkilendirilen antibiyotiklerin hekimler tarafından önerilmemesi gerektiğini söylüyor.
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