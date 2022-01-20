Antibiyotikler ile ilgili dikkat çeken araştırma

Antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 2019 yılında dünyada 1,2 milyondan fazla kişi, bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucu hayatın kaybetti.





Bu, sıtma veya AIDS ile bağlantılı yıllık ölüm sayısından daha yüksek.





Son yıllarda antibiyotiklerin önemsiz enfeksiyonlar için aşırı kullanımı, bunları ciddi enfeksiyonlara karşı daha az etkili hale getiriyor.





İnsanlar, daha önce tedavi edilebilen yaygın enfeksiyonlardan ölüyor çünkü bu hastalıklara neden olan bakteriler tedaviye dirençli hale geliyor.





Araştırmaya göre çocuklar ve yoksul ülkeler antimikrobiyal dirence (AMR) bağlı ölümlerde en kırılgan gruplar.



