Samanyolu Haber /Gündem / Antik kente 'kalker ocağı' darbesi /24 Ekim 2019 21:41

Antik kente 'kalker ocağı' darbesi

İzmir'de yapımı planlanan kalker ocağı tesisinin bölgedeki antik kente çok yakın olması vatandaşların tepkisini çekti.

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İzmir'in Menderes ve Torbalı ilçelerinde yapılacak kalker ocağı tesisi, Metropolis antik kentinin hemen yanında yer alıyor. Bölgedeki vatandaşların tepki gösterdiği tesiste, 'patlatmalı açık ocak madenciliği' yöntemi kullanılacak.

İzmir'in ilçeleri Menderes ve Torbalı sınırlarındaki Özbey ve Yeniköy’de, kalker ocağı kırma-eleme tesisi yapılması planlanıyor. Hatay merkezli Aslan Beton Ürünleri isimli şirketin 83 hektarlık alanda yıllık 5 milyon ton ürün çıkartmayı hedeflediğini açıkladığı bölgenin yakınında antik kent yer alıyor.

EgedeSonSöz'ün haberine göre, Hatay'da havalimanı inşaatı başta olmak üzere Suriye sınırında birçok sınır güvenliği, duvar, altyapı ve üstyapı projeleri yapan İntaş Grup bünyesindeki şirketin kurmayı planladığı taş ocağı tesisi, "ana tanrıça kenti" olarak bilinen Metropolis'in çok yakınında bulunuyor. Ocağın bölgeyi kirletmesinde de endişe ediliyor.

'PATLATMALI' MADENCİLİK YÖNTEMİ UYGULANACAK

Bölgedeki vatandaşların büyük tepki gösterdiği taş ocakları ve kırma eleme tesisi projelerine bir yenisi daha eklenirken, şirketin bakanlığa başvuru yaptığı öğrenildi. Şirketin "patlatmalı açık ocak madenciliği" yöntemi ile kalker ocağı ve kırma eleme tesisinde 83,68 hektarlık ruhsat sahasının tamamında faaliyet göstereceği belirtilirken, ocak alanında yılda 5 milyon ton üretim yapılması planlandığı, ocağın ömrünün 10 yıl olarak öngörüldüğü söylendi.

Projenin yakınında olduğu Metropolis'i çok sayıda turist ziyaret ederken, antik kent nadir olarak bulunan Hellenistik Dönem anıtlarına sahip olması bakımından önem taşıyor.
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