Antikor testinde can sıkan sonuç: Yok denecek kadar az çıktı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Tufan Tükek, Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için çok geride olduğunu belirterek, dikkatli edilmesi gerektiğini vurguladı.







Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük" ifadelerine yer verdi.





İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Mayıs'ta antikor testlerinin yapılmaya başlandığı duyurulmuştu.