Samanyolu Haber /Gündem / Antikor testleri Türkiye'de de başladı /11 Haziran 2020 21:59

Antikor testleri Türkiye'de de başladı

Koronavirüs döneminde Türkiye'deki durumu daha net görebilmek amacıyla vatandaşlara antikor testi uygulanmasına aralarında Ankara'nın da dahil olduğu 7 ilde başlandığı ifade edildi.

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Covid-19'da bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu antikor testi uygulaması 7 ilde başladı. Sağlık ekipleri, Başkent Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde belirlenen hanelere giderek, test için numune alma işlemi yaptı. Sağlık görevlileri, belirlenen listedeki ailelerin kapısını çalıp, antikor testi uygulaması için geldiklerini söylerken, uygulamayı kabul eden hane ferdinin cep telefonuna bakanlıktan mesaj gelmesi sağlandı. Ardından PCR testi için burundan numune ve kan örneği alındı. Antikor testi uygulananlara 2 gün içinde e-nabız uygulaması ya da ilgili ilçe sağlık müdürlüklüğünden sonucu öğrenebilecekleri bildirildi.

'ANKARA'DA 4 BİN HANEDE UYGULUYORUZ'

Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, "153 bin hane TÜİK’in özel bir sistemi aracılığıyla seçildi. Bu sistemde seçilen adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor. Biz bu çalışmayı Ankara genelinde 4 bin hanede uyguluyoruz. Testlerin sonuçları 2 gün içerisinde çıkıyor. 2 gün içerisinde e-nabız üzerinden testlerinin sonuçlarını öğrenebiliyorlar ya da ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler" diye konuştu.

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