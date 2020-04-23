Samanyolu Haber /Spor / Antrenör ve eski futbolcu 45 yaşında hayatını kaybetti /23 Nisan 2020 13:46

Antrenör ve eski futbolcu 45 yaşında hayatını kaybetti

Konyaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor gibi takımların formalarını giyen, Eskişehirspor'da antrenörlük yapan ve son olarak Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz yaşamını yitirdi.


Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Zafer Karagöz'ün bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Eskişehirspor, Adanaspor, Sakaryaspor gibi kulüplerden 45 yaşında hayatını kaybeden Karagöz için taziye paylaşımları yapıldı.
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