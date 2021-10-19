Samanyolu Haber /Spor / Antwerp-Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak /19 Ekim 2021 22:54

Antwerp-Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadelenin seyircisiz oynanacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

© Sputnik

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