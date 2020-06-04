Samanyolu Haber /Ekonomi / ANZ'den 'Altın rekor seviyeye tırmanabilir' uyarısı /04 Haziran 2020 19:20

ANZ'den 'Altın rekor seviyeye tırmanabilir' uyarısı

Australia & New Zealand Banking Ltd.'ye göre altın yılın ikinci yarısında yeni bir rekor seviyeye tırmanabilir.Serbest piyasada saat 13.00 itibariyle dolar 6,76, euro 7,58 liradan işlem görüyor. Gram altın 371 lira, çeyrek altın ise 609 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1706 dolar.

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Son günlerde altın fiyatlarında kısmi bir gerileme görülürken, Australia & New Zealand Banking Ltd.’ye göre altının fiyatı ‘risk iştahındaki iyileşmeye’ rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir. 

BloombergHT’de yer alan habere göre ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari’nin 4 Haziran raporunda “Orta vadede yükseliş bekliyoruz. Normal büyümeye yönelik trende ilişkin piyasadaki güvene rağmen makro koşullar zorlayıcı. Merkez bankalarının bilançolarının genişlemesi azalma sinyali göstermiyor. Jeopolitik gerginlikler tırmanıyor. Bize göre değerli metallerde pozisyon artırmayı sürdüre yatırımcılar altın madeninin üzerinde oturuyor” ifadelerine yer verildi.

Stratejistler yatırımcı talebinin güçlü kalmasının beklendiğini ve Asya piyasalarındaki zayıf fiziksel talebi gölgede bıraktığını belirtti.

Bununla birlikte risk iştahı -birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça ve piyasa ekonomik faaliyetlerde hızlı bir geriye dönüş fiyatladıkça- normale dönüş beklentilerinin etkisiyle yükseliyor.
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