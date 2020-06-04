ANZ'den 'Altın rekor seviyeye tırmanabilir' uyarısı

Son günlerde altın fiyatlarında kısmi bir gerileme görülürken, Australia & New Zealand Banking Ltd.’ye göre altının fiyatı ‘risk iştahındaki iyileşmeye’ rağmen yılın ikinci yarısında rekor seviyeye tırmanabilir.







BloombergHT’de yer alan habere göre ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari’nin 4 Haziran raporunda “Orta vadede yükseliş bekliyoruz. Normal büyümeye yönelik trende ilişkin piyasadaki güvene rağmen makro koşullar zorlayıcı. Merkez bankalarının bilançolarının genişlemesi azalma sinyali göstermiyor. Jeopolitik gerginlikler tırmanıyor. Bize göre değerli metallerde pozisyon artırmayı sürdüre yatırımcılar altın madeninin üzerinde oturuyor” ifadelerine yer verildi.





Stratejistler yatırımcı talebinin güçlü kalmasının beklendiğini ve Asya piyasalarındaki zayıf fiziksel talebi gölgede bıraktığını belirtti.





Bununla birlikte risk iştahı -birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça ve piyasa ekonomik faaliyetlerde hızlı bir geriye dönüş fiyatladıkça- normale dönüş beklentilerinin etkisiyle yükseliyor.